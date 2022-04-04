В Кыштыме водитель авто сбил 12‑летнего мальчика

Ребенку назначили амбулаторное лечение

Сегодня, 4 апреля, около дома № 81в по улице Республики в Кыштыме 37-летний водитель LADA ВИС сбил 12-летнего школьника. Об этом сообщили в ОГИБДД города.

«Подросток вышел из автобуса и перебегал дорогу в неустановленном месте. Школьник получил ушибы и ссадины, ему назначили амбулаторное лечение», — рассказали в Госавтоинспекции.

Накануне в Миассе рядом с домом № 108 по улице Вокзальной 29-летняя женщина за рулем Mitsubishi сбила 12-летнюю девочку. Водитель двигалась задним ходом и не заметила пешехода.

ГИБДД напоминает южноуральцам о том, что пересекать проезжую часть можно только на разрешающий сигнал светофора или по пешеходному переходу. В темное время суток лучше использовать на одежде световозвращающие элементы.