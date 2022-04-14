В Кыштыме водитель авто насмерть сбил лося

Животное внезапно оказалось на трассе

На 61-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым 60-летний водитель Kia Seltos сбил лося. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в ОГИБДД по Кыштыму.

Авария случилась накануне около 9 часов вечера.

«Лось внезапно вышел на трассу, избежать наезда не удалось. Животное погибло», — сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель не пострадал. Автомобиль нуждается в серьезном ремонте.

Если управляющий машиной человек сбил лося, он должен предпринять следующие шаги:

