На 61-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым 60-летний водитель Kia Seltos сбил лося. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в ОГИБДД по Кыштыму.
Авария случилась накануне около 9 часов вечера.
«Лось внезапно вышел на трассу, избежать наезда не удалось. Животное погибло», — сообщили в Госавтоинспекции.
Водитель не пострадал. Автомобиль нуждается в серьезном ремонте.
Если управляющий машиной человек сбил лося, он должен предпринять следующие шаги:
- Остановка машины.
- Включение аварийного оповещения.
- Установка знака аварийной остановки. Знак устанавливается в 15 метрах от происшествия в городе и в 30 метрах от происшествия в сельской местности.
- Запрещено перемещение предметов, участвовавших в ДТП.
- Все повреждения, которые получила машина, нужно зафиксировать.
- Машину нужно убрать с проезжей части.
- Следует вызвать дорожные службы и оформить аварию.