В Кыштыме в результате ДТП голова водителя застряла в лобовом стекле

Передняя часть перевернувшегося автомобиля нависла над пострадавшим

В Кыштыме Челябинской области мужчина попал в ДТП. В результате его голова оказалась зажата в проеме лобового стекла. На помощь пострадавшему пришли спасатели Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы. Подробнее накануне, 2 июля, рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел поздно вечером 1 июля на улице Калинина. Водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина перевернулась, голову водителю зажало в проеме лобового стекла, а над шеей нависла передняя часть автомобиля.

«При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента водителя деблокировали. Он смог самостоятельно подняться и идти. Спасатели сопроводили его до автомобиля скорой медицинской помощи и передали медикам. Спасатели Кыштымского отряда ПСС показали хирургическую отточенность каждого движения»,— рассказали в ведомстве.

Во избежание подобных случаев спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам строго соблюдать Правила дорожного движения.