В Кыштыме в ДТП погибла 23-летняя девушка

Водителя отечественного авто госпитализировали с травмами

Утром 1 мая в Кыштыме произошла авария с опрокидыванием автомобиля, в результате которой погибла 23-летняя девушка. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Отдела ГИБДД по Кыштыму.

ДТП произошло в пять утра около дома № 118 по улице Швейкина. 22-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», на высокой скорости выехал за пределы дороги, наехал на смотровой колодец и опору линий электропередач. В результате машина опрокинулась.

«В результате аварии 22-летний водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в городскую больницу. Пассажир, 23-летняя девушка, получила телесные повреждения, от полученных травм скончалась в больнице»,— уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.