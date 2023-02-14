В Кыштыме у большегруза загорелось колесо во время движения

На помощь выехали инспекторы ДПС

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым во время движения вспыхнуло колесо фуры. Водитель большегруза не заметил ЧП. За машиной выехали лейтенанты полиции Вадим Лашманов и Дмитрий Лабутин. Они патрулировали участок во время происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Увидев патрульный автомобиль с включенными светозвуковыми сигналами, водитель большегруза остановился. Приблизившись к остановившейся машине, полицейские приняли срочные меры к тушению, так как пламя вот-вот могло охватить тент кузова. Сотрудники ГИБДД начали сбивать огонь снегом, пока водитель доставал огнетушитель», — рассказали в региональном полицейском главке.

Инспекторам и водителю удалось самостоятельно потушить пламя.