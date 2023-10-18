В Кыштымском городском округе двое туристов из Екатеринбурга возвращались с озера Увильды на квадроцикле и застряли между рельсов железнодорожных путей, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Пассажир слез с машины и отошел на безопасное расстояние. Водитель попытался выехать, однако увидел приближающийся локомотив, спрыгнул с квадроцикла и упал.

«Машинист локомотива применил все меры к экстренному торможению, однако мгновенно остановить железнодорожный состав невозможно, поэтому, подмяв квадроцикл, локомотив продолжал двигаться еще 200 метров», — рассказали в областной ПСС.
Туристы подготовились к походу, взяли с собой воду и аптечку. Пассажир смог оказать водителю первую помощь и вызвать спасателей, которые сопроводили мужчину до автомобиля скорой помощи.

Пострадавший получил рваные раны при падении и был госпитализирован.