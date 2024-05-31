В Кыштыме столб дыма от горящего здания увидели в соседних городах

Пожарные боролись с огнем пять часов

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Минувшей ночью на улице Ленина в Кыштыме загорелись хозпостройки, затем огонь перекинулся на заброшенный дом, сообщили в Противопожарной службе Челябинской области.

Столб дыма был настолько высоким и густым, что был виден даже в соседних городах. С огнем боролись силы и средства кыштымских пожарных частей и специалисты из поселка Тайгинка и села Кузнецкое.

«Благодаря слаженным действиям и профессиональной работе пожарных не допустили распространения огня на рядом стоящие жилые дома», — рассказали в противопожарной службе.

Пострадавших нет.