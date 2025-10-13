В Кыштыме сотрудница предприятия похитила 600 тысяч рублей

Женщина может лишиться свободы на срок до шести лет

В Кыштыме будут судить 40-летнюю местную жительницу, которая, работая на предприятии пищевой промышленности, похитила 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Будучи торговым агентом предприятия, обвиняемая составляла фиктивные накладные на поставку товара и похищала крупные суммы.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Расследование завершено, материалы направлены на рассмотрение в городской суд. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до шести лет и крупный штраф.