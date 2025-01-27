В Кыштыме сгорели два садовых дома

Существовала угроза распространения огня

Сегодня утром, 27 января, в СНТ «Дружба» в Кыштыме загорелись два садовых дома, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратов. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки», — рассказали в ведомстве.

Также сегодня в Магнитогорске случилось короткое замыкание холодильника в детском саду. Из здания эвакуировались четыре человека, в том числе ребенок. Последующего горения не было.

В квартире дома на улице Молодогвардейцев в Челябинске помощь пожарных понадобилась женщине. Она застряла в горящей квартире. С помощью автолестницы пострадавшую эвакуировали из опасной зоны.

Сегодня утром в частном доме в Челябинске на пожаре погибла 60-летняя женщина.