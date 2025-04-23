В Кыштыме семейная пара 20 раз похитила товары из магазина

Злоумышленники выносили продукты в течение месяца

В Кыштыме раскрыта серия краж из магазина на сумму почти 90 тысяч рублей. Оперативники установили, что за хищениями стоят супруги, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские вычислили и задержали подозреваемых — 44-летнего мужчину и 41-летнюю женщину.

«Они складывали товар в корзину, прятались за колонной и перекладывали продукты в свои сумки», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Супруги находятся под подпиской о невыезде.