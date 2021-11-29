В Кыштыме руководитель задолжал подчиненным зарплату на сумму 2,6 миллиона рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело

Следственный комитет расследует уголовное дело о невыплате зарплаты в Кыштыме. Там работодатель задолжал 20 своим подчиненным более 2,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

«По версии следствия, руководством коммерческой организации (г. Кыштым) в течение нескольких месяцев текущего года не выплачивалась заработная плата 20 работникам, задолженность перед которыми составила более 2,6 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по погашению задолженности.