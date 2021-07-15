В Кыштыме пьяный водитель повредил газовые баллоны

Водитель врезался в огороженный для ремонтных работ участок

На улице Республики, 2 в Кыштыме пьяный водитель не справился с управлением и въехал в фундаментальные блоки, которыми было огорожено место ремонтных работ. Конструкция рухнула на газовые баллоны. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Авария случилась накануне, 14 июля, вечером. Водитель на иномарке не справился с управлением и наехал на ограждение. Фундаментальные блоки рухнули на газовые баллоны.

«Прибыв на место ДТП, дежурная смена провела разведку, в ходе которой обнаружилось, что оба баллона повреждены и стравливают взрывоопасный газ (один баллон с кислородом, второй с пропаном). Газовое оборудование автомобиля, также получившее серьезные механические повреждения, было отключено, но поврежденный баллон продолжал травить», — рассказали в областной ПСС.

Специалисты зафиксировали блоки, а поврежденные баллоны увезли в безопасное место. Нарушителю не понадобилась помощь медиков. После происшествия его допросили сотрудники ГИБДД.