В Кыштыме пьяный бесправник на грузовике попал в ДТП

Автомобиль наехал на светофор и дорожный знак

Накануне днем, 23 июля, в Кыштыме Челябинской области водитель грузовика наехал на светофор и дорожный знак. Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла в 12:40 на пересечении улиц Карла Либкнехта и Клима Косолапова. Водитель автомобиля «БАВ Феникс», 1975 года рождения, не снизил скорость и наехал на препятствие.

«Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в также был лишен права управления транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские проводят необходимую проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.