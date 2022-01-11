В Кыштыме при пожаре в жилом доме пострадали две женщины

Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети

В Кыштыме две женщины пострадали при пожаре в жилом доме из-за короткого замыкания электропроводки. Возгорание произошло ночью 11 января на улице Механической. 60-летняя хозяйка и ее 36-летняя дочь госпитализированы в городскую больницу с различными травмами, а пожар в доме пришлось тушить спасателям с помощью двух автоцистерн.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области рассказали, что сигнал о возгорании в доме на улице Механической поступил в час ночи. На место были направлены 2 автоцистерны и 10 человек личного состава. Через десять минут открытое горение было локализовано.

Огнем повреждены стены, потолок, техника и мебель. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

60-летняя хозяйка получила ожоги рук, а ее дочь — резаные раны руки, сообщают очевидцы пожара.

Напомним, во вторник, 11 января, крупный пожар произошел в Коркино. Здесь загорелись торговые павильоны на городском рынке.