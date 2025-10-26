В Кыштыме при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

В момент ЧП он находился в соседней квартире

Сегодня, 26 октября, вечером в Кыштыме на улице Счастливой загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажного дома. Хозяйка успела эвакуироваться из опасной зоны, однако без жертв не обошлось: погиб мужчина, находившийся в соседней квартире, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Предварительно, пожар начался на кухне и быстро объял всю квартиру. Хозяйка горящего помещения взяла ребенка, вышла на улицу и вызвала спасателей. Остальные жильцы дома также эвакуировались — всего около 50 человек.

«При проверке соседних квартир в одной из них спасатели обнаружили мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли: 63-летний местный житель скончался»,— сообщили в ведомстве.

Предварительно, мужчина надышался угарным газом.

С огнем боролись 11 человек с привлечением трех спецмашин. Все обстоятельства устанавливаются.