В Кыштыме пожилой мужчина погиб в загоревшейся бане

Дознаватели устанавливают причины пожара

Сегодня, 9 августа, в Кыштыме в загоревшейся бане погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

Баня вспыхнула ночью на улице Сугомакской. Очевидцы сообщили о случившемся в 38-ю пожарно-спасательную часть. Прибывшие на место специалисты МЧС в ходе тушения огня обнаружили внутри бани тело 80-летнего мужчины.

На месте работает испытательная пожарная лаборатория, устанавливается причина возгорания.

16 июля в Челябинске парализованная женщина погибла на пожаре в частном доме.