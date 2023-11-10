В Кыштыме пожарные сняли с окна третьего этажа зовущую на помощь девочку

Ребенок пытался спастись от задымления на кухне

В Кыштыме, 10 ноября, пожарные сняли с окна третьего этажа дошкольницу, которая звала на помощь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В дежурную службу поступило сообщение, что в окне квартиры зовет на помощь девочка приблизительно пяти лет. Пожарные незамедлительно выехали на выезд. По трехколенной лестнице они поднялись до окна квартиры и спустили ребенка. Девочка мама открыла им створку», — рассказывают в пресс-службе.

Оказалось, что девочка была в квартире одна. На плите в это время что-то готовилось и подгорело. Но до пожара дело не дошло.

История завершилась благополучно.