В Кыштыме малышка погибла во время купания

Мама отлучилась, оставив девочку в ванне.

Полуторагодовалая девочка погибла в Кыштыме во время банных процедур. Трагедия произошла еще 13 ноября. Днём мама решила искупать ребенка. В момент, когда девочка находилась в ванне, у женщины зазвонил телефон. Она покинула ванную комнату, оставив дочь, а когда вернулась, малышка уже не подавала признаков жизни.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.

Обстоятельства происшествия выясняются, причины смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Продолжается расследование уголовного дела.