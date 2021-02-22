В Кыштыме полицейские помогли многодетной семье выбраться из горящего дома

ЧП произошло поздно вечером в частном жилом секторе

В Кыштымском городском округе полицейские в ходе патрулирования частного сектора увидели пожар в одном из домов. Не раздумывая, правоохранители бросились на помощь попавшей в беду семье. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Поздно вечером сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» лейтенант полиции Егор Беспалов и рядовой полиции Вадим Лашманов увидели, что у дома, расположенного на улице Свердлова, загорелась крыша. Полицейские сразу же сообщили о случившемся в МЧС и отправились на помощь хозяевам дома.

«Они вынесли из задымленного помещения пятерых детей и помогли выбраться на улицу их родителям. До прибытия работников скорой помощи, чтобы отвлечь испуганных ребят от происходящих событий, сотрудники полиции посадили их в служебную машину»,— рассказали в ведомстве.

В скором времени на место ЧП прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Жильцов пострадавшего дома отвезли в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.