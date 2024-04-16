В Кыштыме погибла косуля, спасенная жителями из ледяной воды

Животное планировали отпустить в лесу

В Кыштыме спасенная из пруда косуля погибла из-за переохлаждения, сообщили Первому областному информагентству в министерстве экологии Челябинской области.

ЧП случилось накануне вечером. Неравнодушные жители увидели тонущую в городском пруду косулю и на резиновой лодке бросились спасать ее.

«На место оперативно выехал инспектор федерального государственного надзора Минэкологии региона, были вызваны спасатели. Специалистам ведомств с помощью неравнодушных граждан удалось доставить животное к берегу и перегрузить в автомобиль для дальнейшей транспортировки в лес. Но косуля погибла из-за сильнейшего стресса и переохлаждения. Погибшее животное будет утилизировано в установленном порядке», — рассказали в ведомстве.