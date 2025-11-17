В Кыштыме подросток-зацепер прокатился на вагоне с серной кислотой

Родителей мальчика привлекли к ответственности

В Кыштыме полицейские нашли 12-летнего зацепера, который катался на вагоне с серной кислотой. Родителей мальчика оштрафовали, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Подростка-зацепера обнаружил начальник штаба гражданской обороны во время профилактического рейда. Об увиденном он сообщил транспортным полицейским. В тот же день мальчика нашли.

Подросток рассказал, что о «зацепинге» узнал из интернета и решил попробовать.

Правоохранители объяснили ребенку и его родителям, что, находясь на вагонах движущегося поезда, можно получить смертельные травмы. Также семье рассказали об административной и уголовной ответственности за преступления на объектах транспортной инфраструктуры.

Родителей мальчика оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и настоятельно рекомендовали следить за досугом сына.