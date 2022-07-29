В Кыштыме подозреваемый погиб при попытке бегства через окно отдела полиции

Мужчина выпал с пятого этажа

В Кыштыме 30-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, во время допроса попытался сбежать и выпрыгнул из окна 5-го этажа отдела полиции, сообщили Первому областному информагентству сегодня, 29 июля, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Мужчина получил травмы, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, где он и скончался.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он и его непосредственный руководитель будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в региональном полицейском главке.

Известно, что мужчина неоднократно судим.