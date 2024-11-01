В Кыштыме пенсионер перевел мошенникам почти 900 тысяч рублей

Потерпевший получил сообщение якобы от работодателя

В Кыштыме 66-летний мужчина потерял 893 тысячи рублей, поверив в легенду мошенников, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала южноуралец получил сообщение от якобы директора предприятия, на котором он раньше работал. Мнимый руководитель сообщил, что это личный разговор, о котором никто не должен знать, и мужчина должен помочь им с «утечкой информации».

Далее потерпевшему позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и сообщили, что неизвестные пытаются похитить деньги с его счета и средства необходимо перевести на безопасную ячейку. Мужчина выполнил указания.

«Но на этом злоумышленники не остановились и напугали, что автомобиль пенсионера выставлен на аукцион. Тогда тот заподозрил неладное и не стал выполнять указания звонивших, а обратился в полицию», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.