В Кыштыме осудили водителя пикапа, насмерть сбившего 7‑летнего велосипедиста

Школьник скончался на месте

Кыштымский городской суд вынес приговор 64-летнему местному жителю, который 20 июля прошлого года насмерть сбил 7-летнего велосипедиста. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Несмотря на отрицание подсудимым своей вины в смертельном ДТП и попытку переложить вину в случившемся на погибшего мальчика, государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства, на основании которых постановлен обвинительный приговор», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд приговорил водителя пикапа к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также виновный должен выплатить 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации матери мальчика.

Напомним, вечером 20 июля 2021 года при повороте направо на перекрестке улиц Мира и Сугомакской в Кыштыме водитель не уступил дорогу мальчику на велосипеде и сбил ребенка. От полученных травм школьник погиб.