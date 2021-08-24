В Кыштыме на стоянке загорелась иномарка

Восстановлению автомобиль не подлежит

Ночью 23 августа в Кыштыме загорелся автомобиль. В момент происшествия иномарка находилась на автостоянке, сообщили в пресс-службе 8-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании автомобиля «Мерседес» в микрорайоне Нижнего Кыштыма поступило пожарным в 02:30. На место ЧП выехал один расчет 38-й пожарно-спасательной части. Ликвидировать пожар удалось менее чем за полчаса, однако за это время автомобиль успел полностью сгореть и уже не подлежит восстановлению.

«По предварительной версии, ЧП произошло из-за неисправности электрооборудования. Владелец „Мерседеса“, житель Кыштыма, оценил ущерб в 350 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе пожарно-спасательного отряда.

Пострадавших в результате ЧП нет. Стоящие рядом автомобили также не пострадали.