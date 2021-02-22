В Кыштыме на пожаре погиб местный житель

Спасатели обнаружили труп мужчины на горящем диване

Минувшей ночью в Кыштыме Челябинской области произошел пожар. В результате скончался мужчина. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о задымлении в подъезде дома № 193 по улице Ю. Ичевой спасателям поступило в 23:35 21 февраля. Прибыв на место, пожарные выяснили, что дым идет из квартиры, расположенной на первом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 12 жильцов подъезда, применив в трех случаях спасательные комплекты, и приступили к ликвидации пожара.

«Вскрыв дверь квартиры, было обнаружено открытое горение дивана в комнате. На диване обнаружен труп мужчины, 1984 года рождения. На месте пожара работает следственно-оперативная группа»,— сообщили в ведомстве.

Что стало причиной возгорания и находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения — выясняют специалисты.