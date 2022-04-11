В Кыштыме мужчину отправили в колонию за неуплату алиментов

Виновный задолжал детям 900 тысяч рублей

Кыштымский городской суд вынес приговор мужчине, который в течение 10 лет не выплачивал алименты на двоих детей. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Притом что мужчина многие годы избегал выплат, он ранее уже был судим по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно»). Назначенное ранее наказание в виде исправительных работ он так и не отбыл. В течение длительного времени мужчина злоупотреблял спиртным.

«С учетом мнения государственного обвинителя и личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.