В Кыштыме мужчина украл из магазина 12 килограммов орехов

Подозреваемый притворился работником торговой сети

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В Кыштыме задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже около 12 килограммов миндаля, фундука и фисташек из сетевого магазина. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемый пришел в магазин, долго рассматривал полки с продуктами, а затем прикинулся работником торговой точки. Изображая рабочую деятельность, мужчина сложил орехи в пустую коробку и поспешил покинуть магазин.

«Оперуполномоченные уголовного розыска лжемерчандайзера задержали. Им оказался ранее несудимый житель Челябинска. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в региональном полицейском главке.

Ущерб составил около 10 тысяч рублей.