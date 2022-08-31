В Кыштыме мужчина потерял более 30 тысяч рублей на сайте для взрослых

Потерпевший пытался заказать на дом интимные услуги

В Кыштыме 31-летний мужчина решил вызвать на дом девушку и позвонил по номерам телефона на одном из сайтов для взрослых. На звонок никто не ответил, однако на следующий день неизвестные по телефону потребовали деньги за «зарезервированный товар». Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Кыштымец испугался, что звонящие могут распространить неприятные сведения о нем, и перевел злоумышленникам 30 тысяч 500 рублей.

«Сотрудники органов внутренних дел предупреждают, что участились случаи совершения вымогательств под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевших. Как правило, преступники в первом требовании ограничиваются незначительной суммой денег, требуемой для „выкупа“ компромата. Но как только потерпевший соглашается заплатить деньги, аппетиты вымогателей начинают расти и требования переводов денежных средств возрастают», — напомнили в региональном полицейском главке.

Недавно в щекотливую ситуацию попал и житель Верхнеуральского района. Мужчина перечислил вымогателям 4,5 тысячи рублей.