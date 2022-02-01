В Кыштыме мужчина попал под статью за незаконную охоту на лося

Ущерб составил 240 тысяч рублей

В Кыштыме возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной охоте на лося. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, охотник незаконно застрелил лося возле Долгобродского водохранилища. Охота на лося сейчас запрещена. Ущерб составил 240 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ („Незаконная охота“)», — сообщили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, к концу 2021 года в Челябинской области выдано 77 тысяч охотничьих билетов. При этом активно охотой в регионе занимаются порядка 35 тысяч человек.