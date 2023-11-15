Ночью 15 ноября в Кыштыме пожарным поступило сообщение о возгорании заброшенного дома на улице Огнеупорной. В ходе тушения пожара спасатели на втором этаже обнаружили труп 35-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По прибытии первого пожарного подразделения было обнаружено горение в неэксплуатируемом здании. В ходе тушения пожара на втором этаже, в очаге пожара, обнаружен труп, предположительно мужчины 1988 года рождения. По факту пожара проводится проверка, причина возникновения пожара устанавливается», — отметили в ведомстве.
Добавим, что вечером 13 ноября в Челябинске пожарные выезжали на вызов о возгорании в квартире многоэтажки на улице Чайковского. Однако их помощь не потребовалась: соседи, вызвавшие спасателей, сами потушили пламя. В результате ЧП пострадал находившийся в состоянии опьянения хозяин помещения.