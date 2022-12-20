В Кыштыме мошенники украли у мужчины 70 тысяч рублей через подмену номеров

Злоумышленники говорили по телефону, что на потерпевшего пытаются оформить кредит

Житель Кыштыма обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой мошенников. Он перевел неизвестным людям 70 тысяч рублей с кредитной карты. Как сообщают в пресс-службе ОМВД «Кыштымский», преступники использовали схему с подменой номеров.



Потерпевшему звонили с разных телефонов и представлялись сотовыми операторами, сотрудниками полиции и работниками банка. Во время разговора злоумышленники поддерживали одну легенду: «На ваше имя пытаются оформить кредит».

Кыштымец поверил обманщикам, когда они стали заявлять, что мужчина может зайти на официальный сайт оператора или ведомства и в любой момент проверить номера телефонов.

В приложении своего банка местный житель увидел, что у него есть кредитная карта на 100 тысяч рублей. Мошенники убедили мужчину оформить в приложении новую карту и перевести на нее деньги, чтобы «сберечь» средства.

В итоге мужчина перевел на чужой банковский счет 70 тысяч рублей и лишь спустя время понял, что его обманули. Сразу после инцидента кыштымец обратился в полицию. Сотрудникам МВД он рассказал, что знал о распространенных схемах мошенничества, но слишком устал и не смог объективно оценить ситуацию.

В полиции завели уголовное дело по факту мошенничества (часть 2 статьи 159 УК РФ).