В Кыштыме лжеоператоры сотовой связи выманили у мужчины 118 тысяч рублей

Мошенники установили переадресацию с номера потерпевшего

В Кыштыме 40-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, действующих по схеме «звонок от оператора сотовой связи». Южноуралец потерял 118 тысяч рублей, сообщили сегодня, 12 августа, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Мужчине поступил звонок от якобы оператора сотовой связи. Звонившая женщина сообщила, что у клиента скоро закончится обслуживание номера.

Чтобы избежать блокировки номера, злоумышленница попросила потерпевшего продиктовать код, который пришел ему на телефон.

«Вскоре мужчина обнаружил, что с его карты списано 118 тысяч рублей. Он обратился в салон связи, где ему сообщили, что на номер подключена услуга переадресации», — сообщили в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 («Кража»).

Как ранее сообщал наш сайт, жертвой аналогичной схемы стала жительница Снежинска.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало, как распознать телефонного мошенника и что делать, если вы стали его жертвой.