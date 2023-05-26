В Кыштыме из‑за непотушенной сигареты загорелся балкон в квартире

Пострадавших нет

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Сегодня, 26 мая, в одной из квартир дома по улице Горелова в Кыштыме загорелся балкон. На место выехали три единицы техники и 12 пожарных. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул на балконе четвертого этажа.

«По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожности при курении. Повреждены оконный проем и внутренняя отделка балкона», — сообщили в ведомстве.

По данным ИА «Первое областное», в квартире находились двое несовершеннолетних, они успели эвакуироваться.

Огонь был потушен через 10 минут.