Сегодня, 26 мая, в одной из квартир дома по улице Горелова в Кыштыме загорелся балкон. На место выехали три единицы техники и 12 пожарных. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Огонь вспыхнул на балконе четвертого этажа.
«По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожности при курении. Повреждены оконный проем и внутренняя отделка балкона», — сообщили в ведомстве.
По данным ИА «Первое областное», в квартире находились двое несовершеннолетних, они успели эвакуироваться.
Огонь был потушен через 10 минут.