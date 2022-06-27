В Кыштыме ищут потерявшуюся в лесу 83‑летнюю женщину

Пенсионерка перестала отвечать на звонки в воскресенье вечером

В окрестностях Кыштыма полиция, спасатели, кинологи и родственники разыскивают 83-летнюю женщину. Она отправилась в лес за грибами и не вернулась домой. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Со слов родственников, пенсионерка очень хорошо знала местность, не имела проблем со здоровьем и всегда брала с собой телефон. Однако в минувшее воскресенье женщина ушла в лес и перестала отвечать на звонки к вечеру.

«Отправной точкой поиска стал биллинг, предоставленный сотовым оператором, — координаты точки, с которой был совершен последний телефонный разговор», — сообщили в поисково-спасательной службе.

Как ранее сообщал наш сайт, в Златоусте нашли пожилую пару, которая двое суток среди диких животных без запаса еды и воды провела в лесу.