В Кыштыме эко-активист спас провалившегося под лед мужчину

Пострадавшего уносило течением

В Кыштыме в понедельник, 21 февраля, на городском пруду беззаботность чуть не обернулась трагедией — на глазах у горожан мужчина провалился под лед и его понесло течением. Спасли пострадавшего очевидцы. Активисту местного рыбацкого комитета Дмитрию Дудину пришлось нырнуть за утопающим под лед. Как рассказал своим единомышленникам из комитета сам спаситель, пострадавшего предупреждали об опасности, но он продолжил свой маршрут по льду.

В общественной организации «Рыбацкий комитет» Кыштымского городского округа рассказали, как местный активист в понедельник, 21 февраля, спас утопающего.

Мужчина пересекал городской пруд и не воспринял всерьез предупреждения горожан о тонком льде.

«Через несколько секунд раздался треск льда и человек скрылся под водой. Течение подхватило его и потащило под лед», — рассказали в комитете.

Дмитрий Дудин, местный участник сообщества, не растерялся и прыгнул в воду за утопающим. Как позже признается сам спаситель, он не почувствовал холода, когда пришлось нырнуть под лед. Ему удалось схватить утопающего и вытащить его на поверхность воды.

Трагедии удалось избежать только благодаря быстрой реакции и смелости мужчины. Между тем в региональном МЧС напоминают об опасности льда уже в этот период. Накануне в Челябинске под лед на реке Миасс провалился мужчина. Его спасли очевидцы.