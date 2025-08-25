В Кыштыме директора теплоснабжающей компании задержали за взятку

За деньги он подписал акт о готовности оборудования к отопительному сезону без проверки

В Кыштыме директора ресурсоснабжающей компании «ТСО Кыштым» обвинили в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Установлено, что 22 августа обвиняемый получил крупную сумму от директора управляющей компании «Семья» за фиктивное подписание акта проверки готовности теплообъекта к предстоящему отопительному сезону. При этом никаких проверок на объекте, который снабжает теплом многоквартирные дома в Кыштыме, не проводилось.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере, совершенном за незаконные действия (пункты «в», «г» части 7 статьи 204 УК РФ). Обвиняемый заключен под стражу.