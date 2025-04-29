В Кыштыме бухгалтер украла у бюджетного предприятия более 900 тысяч рублей

Но их пришлось вернуть под давлением судебных приставов

Бухгалтер бюджетного учреждения из Карабаша обманом начислила себе лишние 900 тысяч рублей. Но воровство вскрылось, и женщине пришлось отвечать за свое преступление по закону, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

«Женщина вела фиктивные реестры на зачисление денежных средств и вносила туда заведомо ложные сведения о начислении себе заработной платы, премиальных и материальных выплат. Таким образом она присвоила более 900 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды», — отмечают в пресс-службе.

Кыштымский городской суд приговорил бухгалтера к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, а также принял решение взыскать в пользу бюджетного учреждения имущественный ущерб.

Взыскивать деньги пришлось принудительно. Деньги уже перечислены пострадавшей организации.