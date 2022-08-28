В квартире челябинца обнаружили 6,5 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму миллион рублей

Немаркированный табак мужчина намеревался продать

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который хранил в своей квартире по улице Молодогвардейцев 6,5 тысяч пачек немаркированных сигарет. Челябинцу грозит до трех лет тюремного заключения, сообщили 28 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По месту жительства мужчины сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону обнаружили нелегальный товар без маркировки на сумму более миллиона рублей.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.