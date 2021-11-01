Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Челябинску задержали 37-летнего местного жителя, в квартире которого обнаружили 28 кустов конопли, электронные весы и приспособления для употребления наркотика. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в городской полиции.
В ходе обыска в квартире по проспекту Победы у ранее судимого челябинца изъяли наркотическое вещество каннабис массой свыше 600 граммов. Вещество, по версии следствия, мужчина намеревался продать.
Также в квартире подозреваемого изъяты 28 кустов конопли, пять пакетов с травянистой массой, оборудование для культивирования растений и приспособления для употребления наркотика.
В отношении ранее судимого мужчины возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»).
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники ГУНК МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали 14 человек по обвинению в производстве и сбыте крупных партий мефедрона.
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