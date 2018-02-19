/ 50-летняя озерчанка скатилась в кювет после стакана пива

Водитель под воздействием алкоголя отправился за дочерью.

В минувшие выходные на южноуральской автодороге произошло ДТП. 50-летняя женщина из Озерска после стакана пива отправилась в соседний город за дочерью. Во время поездки она не справилась с управлением и вылетела в кювет. Машина оказалась разбита, женщина отделалась легкими травмами. Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства ДТП.

В субботу, 17 февраля, на 2 километре автодороги Озерск — Кыштым 50-летняя жительница Озерска, управляя автомобилем ВАЗ-21110, в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и въехала в дерево. Автомобиль получил полную деформацию кузова, помещен на штрафстоянку. Автоледи рассказала, что перед тем как сесть за руль, она выпила стакан пива, что не помешало ей направиться в Кыштым за дочерью. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Кыштымского городского округа.

Отметим, что в аварии никто не пострадал. В ближайшее время женщина не сможет пользоваться автомобилем, ее ждет лишение прав, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

