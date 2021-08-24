В Кусинском районе вспыхнул пожар в частном доме

Огонь повредил кровлю дома и гаража, уничтожил автомобиль и вещи

Пожар в частном доме на улице Пролетарской поселка Магнитка Кусинского района вспыхнул ранним утром 24 августа. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 5:30. На место были направлены 4 единицы техники, 16 человек. Локализация объявлена в 5:45», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Огнем уничтожены кровля гаража, перекрытия, хозяйственный сарай. Пламя прошлось по крыше дома, также повреждены стены жилища и гаража. Выгорели легковой автомобиль, мебель и вещи.

В результате ЧП пострадала женщина. После осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи она была отправлена на амбулаторное лечение.