В Кусинском районе мужчина украл 12 водонагревателей из больницы

Задержанный делал в учреждении ремонт

В селе Петропавловка Кусинского района полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в краже 12 водонагревателей из больницы. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина пробрался в больницу ночью и похитил имущество. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали по горячим следам, он делал ремонт в больнице. После следственных действий водонагреватели возвратят владельцу.

«Следствием ОМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — уточнили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске из помещения новой библиотеки по улице Зальцмана, 40, которая еще не успела открыть свои двери, украли дизайнерские светильники.