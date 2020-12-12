В Кусинском районе местный житель незаконно охотился на лося

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Полицейские Кусинского района Челябинской области получили заявление о том, что на территории Магнитского егерского участка, расположенного неподалёку от села Александровка, неизвестный незаконно охотился на лося. Незамедлительно отреагировав на заявление, в скором времени правоохранители задержали злоумышленника. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, заявитель пояснил полицейским, что на участке он заметил следы добычи лося: его шкуру и голову. При этом охота на диких зверей в данный период запрещена. Ущерб составил 240 тысяч рублей.

«В ходе проведения необходимых мероприятий сотрудниками полиции установлена личность злоумышленника. Им оказался житель Кусы, 1978 года рождения»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная охота»). Максимальное наказание, которое может грозить охотнику, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.