В Кусе поймали угонщика автомобиля

На мужчину завели уголовное дело

В Кусе полицейские задержали 28-летнего жителя Златоуста, укравшего автомобиль для продажи на запчасти. В отношении ранее судимого южноуральца возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию Златоуста обратился 20-летний местный житель, у которого угнали припаркованный во дворе автомобиль ВАЗ‑21093. Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей. Полицейские быстро задержали подозреваемого в Кусе. По предварительным данным, в момент угона он был пьян.

«Злоумышленник проник через незакрытый багажник в салон автомобиля. Он завел двигатель и доехал до Кусы, где собирался спрятать машину с целью дальнейшего разбора и продажи по запчастям», — отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное авто жителю Златоуста вернули.