В Кусе неизвестные похитили у местного жителя металлические изделия

Злоумышленникам грозит до пяти лет тюремного заключения

В Кусе Челябинской области местный житель обратился в полицию с заявлением о краже принадлежащего ему металла. Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

56-летний житель Кусы рассказал полицейским, что возле забора его дома он хранил различные изделия из металла. Но однажды, возвращаясь домой, мужчина обнаружил их пропажу. Ущерб он оценил в 10 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ОМВД установлены подозреваемые в противоправном деянии. Ими оказались жители Кусы, 1999 и 2001 года рождения. Установлено, что, увидев лежащие в свободном доступе металлические изделия, молодые люди решили их похитить, затем сбыть, что и сделали»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальное наказание, которое могут получить злоумышленники, — лишение свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.