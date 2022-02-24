В Кусе инвалид осуждена за ложный донос на собственного сына

Женщина пропила пенсию, но заявила, что деньги у нее украдены

Кусинский районный суд приговорил к обязательным работам местную жительницу, признанную виновной в заведомо ложном доносе о преступлении (часть 1 статьи 306 УК РФ). Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, женщина обвинила в ограблении собственного сына.



По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 44-летняя осужденная пошла на преступление, так как боялась, что ее сожитель побьет ее за потраченную на алкоголь пенсию по инвалидности. Чтобы оправдаться в глазах гражданского супруга, женщина написала заявление в полицию о том, что 22-летний сын открыто вытащил из ее сумки шесть тысяч рублей.

Проверка опровергла показания осужденной, было возбуждено уголовное дело. Наказание по приговору суда составило 200 часов обязательных работ.