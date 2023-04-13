В Кусе 5-летняя девочка упала в колодец с арматурой

У пострадавшей ссадина на щеке, отек и ушибы по всему телу

В Кусе пятилетняя девочка провалилась в коллектор с арматурой возле автомойки. На место происшествия уже через две минуты прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Об этом мама пострадавшей Александра Манакова рассказала в социальной сети.

ЧП случилось накануне, 12 апреля. Александра вместе с тремя детьми заехала на автомойку, расположенную на улице Герцена.

«Через какие-то доли секунды дочь упала в колодец, нашпигованный арматурой. Штырь прошелся по щеке — остались ссадина и отек. Повреждены мягкие ткани, ушибы в нескольких местах по телу. Ребенок сильно испугался. Спасибо сотрудникам полиции и врачам, прибыли быстро, были предельно внимательны и вежливы», — написала женщина.

Мама девочки обратилась к главе Кусы Алексею Чистякову и руководителю Горводоканала Елене Копыловой с просьбой решить проблему открытых колодцев.

Мы направили запрос об инциденте в ГУ МВД по Челябинской области и опубликуем его после получения ответа.

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