В Курганской области вынесли приговор водителю челябинского суда

Константин Пьянков признан виновным в мошенничестве

Щучанский районный суд Курганской области вынес приговор водителю Центрального районного суда Челябинска Константину Пьянкову. Он признан виновным в мошенничестве. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, без штрафа и ограничения свободы», — рассказала пресс-секретарь Анастасия Камаева.

Константин Пьянков пошел под суд в декабре прошлого года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако до сих пор неизвестно, что именно совершил осужденный. По предварительным данным, речь идет о фиктивном трудоустройстве родственника, однако в суде и в Управлении судебного департамента Челябинской области отметили, что узнать о сути обвинения можно будет только после вступления в силу приговора, вынесенного 27 августа.

Как ранее сообщал наш сайт, Таганский суд Москвы избрал меру пресечения бывшему сотруднику Челябинской таможни Сухробу Лутфуллоеву — родственнику председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой по делу о мошенничестве в особо крупном размере.