В Курганской области три человека погибли после отравления суррогатным алкоголем

Подозреваемый в сбыте некачественной продукции задержан и заключен под стражу

В Курганской области в результате употребления суррогатного алкоголя отравились шесть человек, трое из которых скончались. Подозреваемый в сбыте некачественного алкоголя задержан и помещен в следственный изолятор, сообщили накануне вечером, 19 октября, в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Известно, что алкоголь, в составе которого оказался метиловый спирт, компания из шести человек распивала в сентябре. Затем они обратились в больницу с признаками отравления. Несмотря на оказанную помощь, три человека скончались.

Полицейским и сотрудникам Следственного комитета удалось установить виновного в продаже некачественного алкоголя и задержать его. Им оказался 56-летний житель Кургана.

«В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта. Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ („Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц“). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент специалисты проводят судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

Напомним, в минувшие выходные стало известно о том, что в результате употребления некачественного алкоголя скончались 18 жителей Екатеринбурга. Подозреваемые в сбыте суррогата задержаны.

Аналогичная история произошла в Оренбургской области: в результате употребления некачественного спиртного скончались 35 человек. Возбуждено 14 уголовных дел по трем статьям, их расследование продолжается.

Кроме того, в Гайском районе Оренбургской области суррогатным алкоголем отравилась семилетняя девочка, которая употребляла напитки в компании сверстников на улице. Дома ей резко стало плохо. Следствие проводит проверку.